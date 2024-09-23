С 10 мая оккупанты потеряли на Харьковском направлении более 16 тыс. военных, 143 танка и более 2 сотен бронемашин, - ОТГ "Харків"
За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении оккупанты потеряли 16 384 военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".
Как отмечается, безвозвратные потери составляют 5426 человек, раненых - 10 958 человек.
Уничтожение российской техники
Также, по данным ОТГ "Харків", наши воины обезвредили 143 танка (69 уничтожено и 74 повреждено), 211 боевых бронированных машин (134 уничтожено, 77 повреждено), 1464 единицы автомобильной техники (866 уничтожено, 598 повреждено), 762 артиллерийских системы (212 уничтожено, 550 повреждено).
Кроме того, уничтожено 4458 БПЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага.
Как сообщалось, 10 мая 2024 года в 3:00 российские войска численностью до 4-5 батальонов пехоты начали атаку на севере Харьковской области. По мнению The Telegraph, из-за значительно преждевременного наступления оккупантов на Харьковскую область другие подразделения, которые должны были параллельно наступать на Донбассе, не были подготовлены должным образом.
Подробно о начале наступления войск РФ на Харьковском направлении 10 мая текущего года читайте по ссылке.