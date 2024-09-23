США предостерегли Израиль от полномасштабной войны против "Хезболлы", - FT

Соединенные Штаты предостерегли Израиль от начала полномасштабной войны против "Хезболлы" 22 сентября.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби предупредил Израиль, что существуют "лучшие способы" обеспечить возвращение израильских граждан в их дома на севере, "чем война, эскалация, а затем открытие второго фронта".

"Мы не считаем, что военный конфликт, и мы говорим об этом прямо нашим израильским коллегам, мы не считаем, что эскалация этого военного конфликта в их интересах", - сказал он.

21 сентября глава Пентагона Ллойд Остин позвонил своему израильскому коллеге, чтобы подчеркнуть "важность достижения дипломатического решения".

Нетаньяху несмотря на международные призывы к Израилю избегать эскалации боевых действий пообещал не ослаблять военное давление на "Хезболлу".

Ранее издание WSJ сообщало, что Пентагон считает, что Израиль близок к началу наземной войны в Ливане.

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Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

В то же время The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило, что в пейджеры были заложены одна-две унции взрывчатки и дистанционный переключатель для запуска взрыва.

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