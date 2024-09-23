Рашисты попали FPV-дроном по рейсовому автобусу на Сумщине: 2 человека ранены

Российский FPV-дрон попал в рейсовый автобус в Миропольской громаде Сумской области, есть раненые.

Об этом сообщает ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, 23 сентября, в Миропольской громаде вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два человека получили ранения и были эвакуированы в медицинское учреждение.

"Россияне совершили очередное циничное преступление, направив дрон по мирным людям. Не простим", - добавили в Сумской ОВА.

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