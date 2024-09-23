Враг обстреливает из ТОС "Солнцепек" и РСЗО своих военных, которые заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

Российские захватчики пытаются прорвать украинскую оборону Агрегатного завода в Волчанске, хотят деблокировать своих военных, которые находятся на территории предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

"С этой целью враг периодически наносит удары как артиллерией, так и задействует тяжелую огнеметную систему или РСЗО. Это вооружение не является точным. Поэтому довольно часто встречаются случаи "friendly fire", когда противник наносит огневое поражение по своим подразделениям", - отметил Саранцев.

Он добавил, что состояние заблокированных российских солдат тяжелое. С самого начала на заводе заблокированы несколько десятков оккупантов. Сначала их было 40, в ходе боевых действий это количество уменьшилось. Среди них есть раненые, но есть также и способные вести активные действия.

"Это крупное промышленное предприятие. Там кое-где сохранилось очень много зданий, очень много осталось подземных коммуникаций, в которых обороняющейся стороне трудно, но можно организовать качественную оборону", - рассказал Саранцев.

Такая ситуация продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Поставки заблокированного подразделения оккупанты пытаются осуществлять с помощью БПЛА.

"У них была своя система налажена по поставкам. Поэтому конечно, с этим мириться нам достаточно долго нельзя. Нельзя держать у себя в тылу такой вражеский. Поэтому определенные действия сейчас проводятся для того, чтобы полностью его ликвидировать", - добавил спикер ОТГ "Харьков".

Напомним, за период с 10 мая по 21 сентября 2024 года на Харьковском направлении оккупанты потеряли всего 16384 военнослужащих.

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