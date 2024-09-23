Разоблачен руководитель межрегионального управления Минюста, который за взятки заставлял осужденных работать на коммерсантов, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали руководителя Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, которое занимается 6 областями Украины. Чиновник за вознаграждение позволял предпринимателям "бесплатно" использовать заключенных в производстве их продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Заключенных незаконно привлекали к обработке древесины

В частности, как отмечается, в июле этого года к чиновнику обратился коммерсант, который занимается заготовкой леса. Он предложил наладить обработку древесины в цехе, действующем на территории одного из исправительных учреждений Львовщины. Чиновник ответил, что предприниматель сможет пользоваться мощностями цеха и использовать труд осужденных, если будет платить ему от 70 до 100 евро за каждый кубометр обработанной древесины.

"Абонплата" с июля по сентябрь составила более €2 000.

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Задержание чиновника

После получения неправомерной выгоды его задержали правоохранители и изъяли средства.

По данным Офиса генпрокурора, правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины, сразу после получения неправомерной выгоды. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 2 млн грн залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.









