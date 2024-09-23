Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить российско-украинскую войну.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию The New Yorker, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп делает политические заявления в своей предвыборной кампании. Он говорит, что хочет, чтобы война прекратилась. Что ж, мы тоже этого хотим. Эта фраза и желание, они объединяют мир, все их разделяют. Но вот страшный вопрос: "Кто возьмет на себя ответственность за прекращение войны?" Кто-то может сказать, что Минские договоренности либо остановили, либо заморозили боевые действия на определенном этапе. Но они также дали россиянам возможность еще лучше вооружиться и укрепить свои фейковые претензии на оккупированные ими территории", - отметил Зеленский.

По его словам, Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".

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"С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь", - отметил президент.

"Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто", - добавил Зеленский.

Заявления Трампа о завершении войны в Украине

Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.

На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет остановить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.