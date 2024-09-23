Трамп на самом деле не знает, как остановить войну в Украине, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в лидеры США от Республиканской партии Дональд Трамп на самом деле не знает, как остановить российско-украинскую войну.
Об этом глава государства сказал в интервью изданию The New Yorker, передает Цензор.НЕТ.
"Трамп делает политические заявления в своей предвыборной кампании. Он говорит, что хочет, чтобы война прекратилась. Что ж, мы тоже этого хотим. Эта фраза и желание, они объединяют мир, все их разделяют. Но вот страшный вопрос: "Кто возьмет на себя ответственность за прекращение войны?" Кто-то может сказать, что Минские договоренности либо остановили, либо заморозили боевые действия на определенном этапе. Но они также дали россиянам возможность еще лучше вооружиться и укрепить свои фейковые претензии на оккупированные ими территории", - отметил Зеленский.
По его словам, Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже "если ему кажется, что он знает, как это сделать".
"С этой войной часто бывает так, что чем глубже ты смотришь на нее, тем меньше понимаешь", - отметил президент.
"Я видел много лидеров, которые были убеждены, что знают, как закончить ее уже завтра, но когда они погружались в нее глубже, то понимали, что все не так просто", - добавил Зеленский.
Заявления Трампа о завершении войны в Украине
Напомним, ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости.
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс озвучил вероятный "мирный план" Трампа. Так, план по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны, озвученный напарником республиканца Джей Ди Вэнсом, и не считает возможным достижение мира в Украине в случае его воплощения.
На дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет остановить войну", и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.