В Гааге начались слушания по сути дела по иску Украины против РФ о нарушении Морской конвенции ООН

В понедельник, 23 сентября, в Гааге начинаются слушания по существу по иску Украины против России о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что слушания по существу по иску Украины против России продлятся с 23 сентября по 5 октября. Они будут проходить в зале Постоянной палаты третейского суда, что во Дворце мира в Гааге.

Во время слушаний будут рассматривать суть дела, оставшиеся вопросы юрисдикции и приемлемости.

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Начало слушаний запланировано на 10:00 23 сентября, по местному времени.

Первой в суде слово будет иметь Украина, второй будет выступать Российская Федерация.

Как указано, до конца слушаний публичный доступ будет закрыт в любой форме.

Позже на сайте Суда должны обнародовать открытую информацию. Однако публичными будут вступительные и заключительные заявления сторон.

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Суть дела

Заметим, что 14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и стремится подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе путем применения арбитражной процедуры.

В мае 2017 года состоялось первое заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ.

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