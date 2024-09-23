На юге за сутки уничтожены 111 оккупантов и 28 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 111 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.
Кроме того, россияне потеряли 28 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 10 артиллерийских систем;
- 8 единиц автотехники;
- 7 разведывательных БПЛА;
- 1 станцию РЭБ;
- 2 лодки.
Также украинские защитники поразили 13 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных поста, 1 место взлета БпЛА
Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга
Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.
Так, на Приднепровском направлении российские захватчики 1 раз атаковали наши позиции.
На Ореховском направлении враг совершил 2 неудачных штурма.
Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, ведут аэроразведку.
За минувшие сутки враг применил 301 FPV-дрон, 2 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 396 осколочных боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 643 750 российских захватчиков.