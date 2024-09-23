На юге за сутки уничтожены 111 оккупантов и 28 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 111 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 111 человек.

Кроме того, россияне потеряли 28 единиц вооружения и военной техники, в частности:

10 артиллерийских систем;

8 единиц автотехники;

7 разведывательных БПЛА;

1 станцию РЭБ;

2 лодки.

Читайте также: С 10 мая оккупанты потеряли на Харьковском направлении более 16 тыс. военных, 143 танка и более 2 сотен бронемашин, - ОТГ "Харків"

Также украинские защитники поразили 13 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных поста, 1 место взлета БпЛА

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, в операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов.

Так, на Приднепровском направлении российские захватчики 1 раз атаковали наши позиции.

На Ореховском направлении враг совершил 2 неудачных штурма.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, ведут аэроразведку.

За минувшие сутки враг применил 301 FPV-дрон, 2 ударных БПЛА типа "Ланцет", сбросил с БПЛА различных модификаций 396 осколочных боеприпасов.

Также читайте: На юге за сутки уничтожено 118 оккупантов и 60 единиц вооружения и военной техники

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 643 750 российских захватчиков.