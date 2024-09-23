НАТО считает неприемлемым нарушение воздушного пространства стран Альянса, - глава Минобороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что НАТО должно послать четкий сигнал России: нарушение воздушного пространства стран Североатлантического Альянса неприемлемо. Пролеты российских дронов на территорию НАТО могут привести к еще большей эскалации.

Об этом он заявил в интервью Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

Брекельманс видит в периодических нарушениях воздушного пространства НАТО российскими дронами определенную стратегию.

"Теперь мы знаем, что это, конечно, стратегия России - каждый раз идти на шаг дальше и маленькими шагами прощупывать, как далеко можно зайти. И поэтому я думаю, что мы должны четко заявить, что это неприемлемо", - отметил он.

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По словам министра, у отдельных стран-членов есть свои средства противовоздушной обороны, если речь идет о простых дронах.

"Поэтому они также несут ответственность за уничтожение этих дронов, если это необходимо. Но если дело сложнее, если им нужна поддержка НАТО, я думаю, что альянс также должен быть в состоянии оказать такую поддержку", - отметил глава оборонного ведомства Нидерландов.

"И мы должны постоянно обсуждать с союзниками, достаточно ли у нас средств для защиты нашего воздушного пространства. И если нет, то мы должны убедиться, что для этого нужно больше, больше давать, больше поставлять. Потому что, как я уже сказал, послание России должно быть четким: нарушение воздушного пространства НАТО - неприемлемо", - добавил Брекельманс.

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Российские дроны на территории стран-членов НАТО

Напомним, по данным Воздушных сил, во время ночной атаки на южные регионы Украины было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.

Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства своей страны.

Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.

Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

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