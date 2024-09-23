Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Совбез ООН нужно реформировать.

Об этом он заявил на саммите Будущего в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ.

"Отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения относительно способности ООН поддерживать глобальный мир и безопасность. Понятно, что нужны значительные реформы Совета Безопасности. ООН должна получить полномочия останавливать и сдерживать агрессоров", - подчеркнул литовский лидер.

Науседа заявил, что страны должны вернуться к поддержке Украины, которая основана на правилах международного порядка.

"Я призываю приложить больше усилий международного сообщества, чтобы ограничить способность России продолжать свою колониальную войну", - добавил президент Литвы.

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Напомним, ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что Совет Безопасности устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

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