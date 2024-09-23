Следующие несколько месяцев станут решающими в войне, - Зеленский
Ближайшие несколько месяцев будут решающими в войне России против Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в выступлении по случаю получения The Golden Plate Award, которую ему вручила Американская академия достижений, информирует Цензор.НЕТ.
У нас нет много времени. Следующие несколько месяцев станут решающими в этой войне, войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы. У нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат", - отметил глава государства.
Зеленский призвал к быстрым действиям и подчеркнул необходимость не терять время в конфликте, чтобы не рисковать будущими десятилетиями.
"Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", - подчеркнул президент.
Выступая перед участниками церемонии, он также заявил, что "сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям".
"Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - резюмировал президент Украины.