Состояние воды в Сейме и Десне постепенно улучшается. Темное пятно не несет угрозы, - Черниговская ОВА

Накануне в реке Сейм обнаружили повторное загрязнение, но оно не несет существенной угрозы. Состояние воды в Сейме и Десне постепенно улучшается.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

В Сейме новое загрязнение

"Как доложил руководитель профильного департамента ОВА, в Сейме наблюдается новое пятно, однако оно не несет такой угрозы, как предыдущее. Состояние воды в реках Сейм и Десна постепенно улучшается", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 22 сентября в реке Сейм наблюдается повторное загрязнение воды. В реке Десна ситуция стабилизируется.

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Загрязнение рек Сейм и Десна

Ранее заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий заявил, что реку Сейм загрязнили с территории РФ. Однако пока неизвестно, было ли это сделано умышленно или случайно.

30 августа, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило, что на реке Десна на Черниговщине начали осуществлять абсорбцию загрязняющих веществ и насыщение воды кислородом.

Ранее тогдашний глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сейчас делается все возможное для того, чтобы загрязненные воды реки Сейм не дошли до питьевого водозабора Киева.

Впоследствии в Минприроды заявили, что загрязнение в реки Сейм и Десна попало из сахарного завода в поселке Теткино Курской области РФ 14 августа 2024 года. Это уже нанесло ущерб нашему государству на более 405 млн гривен.