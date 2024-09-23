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Россия готова изучить план победы Зеленского, - Песков

12 20242
Пєсков прокоментував план перемоги Зеленського

Российская Федерация изучит план победы президента Украины Владимира Зеленского после того, как его опубликуют в официальных источниках информации.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что Кремль "с осторожностью" относится к деталям плана, которые опубликовали в медиа.

В то же время, по словам Пескова, "для России нет альтернативы победе в "СВО".

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У Кремлі заявили про готовність вивчити план перемоги Зеленського

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

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Топ комментарии

  • Галина Боброва 94427cf0
    Зеленский ПОБЕДИЛ
    Я считаю его победу на выборах - одним из самых страшных событий 21 столетия
    Победа людей такого низкого морального и интеллектуального уровня
    Это приговор
    Это говорит о том,что в мире становится снова востребованным- БЫДЛО
  • Валентин Коваль 7c749467
    Шо иого вивчати? - виобуите з Украіни!
  • Герхард
    А кого Зеленський переміг, крім здорового глузду?
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