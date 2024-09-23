Летом 2024 года зафиксировано более 3 тысяч погибших и раненых среди гражданских, - Норвежский совет по делам беженцев

В период с июня по август 2024 года в Украине было зафиксировано 3 274 погибших и раненых среди гражданского населения, что на 33,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это самый высокий показатель количества жертв за три месяца с 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом говорится в отчете Норвежского совета по делам беженцев (NRC).

"Увеличение количества разрушительных атак этим летом стало суровым напоминанием о боли и страданиях, которые приносит эта война. Общины по всей Украине изо всех сил пытаются найти защиту от неустанного натиска ракет и беспилотников", - заявил глава представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине Роберто Вила-Сексто.

В NRC ссылаются на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, согласно которым за три месяца лета в Украине погибло 589 гражданских. В июне в Украине было 717 раненых среди гражданских и еще 161 погибший, в июле - 1112 раненых и 244 погибших, в августе - 856 раненых и 184 погибших.

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