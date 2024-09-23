Собирались переплыть Тису на резиновой лодке: за 50 метров до госграницы задержаны 4 мужчин, - ГПСУ
Ночью украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые планировали переплывать Тису, чтобы попасть в Венгрию.
Об этом сообщили в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, чтобы быть менее заметными, мужчины выдвинулись ночью: взяли лодку и двигались в сторону границы, где и были задержаны.
Один из них заплатил переправщикам $12 000, другой - $4 000, $7 000 должен был доплатить позже; еще двое - договорились о $11 000, если смогут попасть на территорию соседней страны живыми.
Задержанными оказались двое жителей Днепропетровщины, один житель Киевщины и один житель Харьковщины.
Для составления админпротоколов и выяснения всех обстоятельств правонарушения "лодочников" доставили в пограничное подразделение.
В ГПСУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения по обоим берегам Тисы, где проходит граница с Венгрией и Румынией, пограничники обнаружили тела 41 утопленника.