В Украине стало меньше случаев "бусификации" военнообязанных, - Одесский ТЦК

Случаев так называемой "бусификации" военнообязанных украинцев стало значительно меньше. А люди, которые снимают конфликты с ТЦК, делают это по заказу.

Об этом заявил начальник Одесского областного территориального центра комплектования Юрий Пуйко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Он отметил, что распространению термина "бусификация" и соответствующих видео способствовали российские Telegram-каналы, которые освещают только ту информацию, которую они хотят видеть и которую хотят донести до общества. По его словам, были созданы подразделения, которые противодействуют ИПСО.

По его словам, работники ТЦК действуют в рамках своих правил, обязанностей и полномочий.

"Что касается поведения военнослужащих, военнослужащие ТЦК действуют в пределах своих правил, в пределах своих обязанностей и в пределах своих полномочий", - сказал Пуйко.

Также читайте: Творческий проект МУР заявил, что ТЦК мобилизовал их технический состав перед спектаклем в Ужгороде: В военкомате отрицали информацию

Одесский военком убежден, что несмотря на большое количество негатива в адрес ТЦК, есть и положительные новости об их работе.

В то же время, по его словам, люди снимают конфликты с участием работников ТЦК на заказ.

"Но существует проблематика относительно возвращенных людей с фронта. У нас сейчас примерно 90% личного состава рот охраны это те военнослужащие, которые прошли войну, прошли фронт и пришли к нам из боевых подразделений, пришли к нам покалеченными, ранеными и у которых существует в душе заложенное чувство несправедливости", - резюмировал Пуйко.

Читайте также: "Укрпочта" разослала первые 6 тысяч повесток без участия ТЦК, - СМИ

Ранее сообщалось, что во Львове сотрудник ТЦК в присутствии полицейского дважды ударил ногой юношу, которого пытались задержать.