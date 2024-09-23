"Шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС, - "Энергоатом"

Ночью 22 сентября 2024 года был зафиксирован еще один пролет ударного беспилотного аппарата рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".

Как отмечается, траектория полета указывает на то, что Россия вероятно пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию.

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"Это не первый случай, когда Россия подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор", - говорится в сообщении и отмечается, что "Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций.

"Россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть фатальными", - отметил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Ранее сообщалось, что 20 сентября, во время ночной атаки, был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа "Шахед" в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС. Также Цензор.НЕТ информировал, что рядом с украинскими АЭС меньше чем за месяц было зафиксировано более 100 вражеских ракет и дронов.