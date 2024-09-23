Тайвань может остаться без поставок оружия из США из-за войны в Украине и Газе, - WSJ

Длительные войны в Газе и Украине, в которых участвуют страны, поддерживаемые Соединенными Штатами, продемонстрировали ограниченность западной военно-промышленной базы. Тайвань испытывает задержки поставок американского вооружения, которое ему необходимо в случае конфликта с Китаем.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, эти войны выявили "ограниченность западной военно-промышленной базы", поскольку США столкнулись с нехваткой чипов, оборудования и квалифицированных рабочих.

Задержки в поставках

В WSJ цитируют слова аналитика по вопросам обороны из вашингтонского Института Катона Эрика Гомеса, который отметил, что в какой-то момент из-за перебоев с поставками произошла задержка с передачей Тайваню систем вооружения на сумму более $20 млрд.

Читайте также: Продажа американского оружия Тайваню нарушает "принцип единого Китая", - Минобороны КНР

На протяжении десятилетий Вашингтон был важнейшим сторонником Тайбэя, поставляя тайваньским вооруженным силам оружие для сдерживания и защиты от потенциальной агрессии со стороны Пекина.

"Суровая правда заключается в том, что нынешняя база оборонной промышленности США не производит достаточного количества оборудования и не производит его вовремя для удовлетворения мирового спроса", - заявила вице-президент Тайваня Сяо Бикхим.

Западные производители вооружений сейчас сосредоточены на поставке большего количества боеприпасов в Украину, чтобы помочь ей сократить разрыв с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайвань никогда не согласится на установление коммунистической власти Китая, - президент Циндэ

Процесс передачи оружия Тайвань затянут

"Если будет блокада и война будет продолжаться, то, в конце концов, у Тайваня закончится оружие. Тайвань должен быть максимально независимым, чтобы иметь возможность пополнять свои системы вооружения", - сказал бывший офицер ВВС США Германтес Лайлари.

При этом WSJ отмечает, что даже при нормальных обстоятельствах процесс передачи оружия Тайваню все равно затянут из-за оплаты, производства и доставки.

Например, поставки 66 новых истребителей F-16, одобренных администрацией Дональда Трампа в 2019 году, завершатся не ранее 2026 года, утверждает издание.

В Минобороны США сообщили, что Пентагон сейчас изучает возможности ускорения продажи вооружения в другие страны, в том числе и на Тайване.

"Ускорение поставок материальных средств Тайваню остается одним из приоритетов министерства обороны... Но наша проблема в удовлетворении потребностей Тайваня - и других партнеров - обусловлена прежде всего недостаточной мощностью оборонной промышленной базы", - заявил пресс-секретарь Джон Саппл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение помощи Украине не высвободит существенных ресурсов для Тайваня, - Госдепартамент США