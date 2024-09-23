Более 1500 паломников-хасидов уже прибыло в Умань

В Умань на празднование Рош ха-Шана уже прибыло более полутора тысяч хасидов-паломников.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.

"Умань. С сегодняшнего дня начал работать особый режим въезда/выезда, а также передвижения по городу. По сути, процедуры контроля - как и в прошлом году. Мы несколько усилились технически. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Несмотря на предостережения, на сегодня имеем уже более полутора тысяч паломников", - отметил он.

Табурец подчеркнул, что весь комплекс мер, который внедряется, - для безопасности местных жителей и приезжих.

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"Несмотря на предостережения, на сегодня имеем уже более полутора тысяч паломников", - добавил Табурец.

Напомним, МИД Украины призвал хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана в 2024 году.