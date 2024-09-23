По состоянию на 15:00 23 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, по данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, в городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничениям пребывания на улице отменяются.

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Как сообщалось, утром 23 сентября 2024 года в Киеве снова наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха.

Справка

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основании показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Как сообщалось, в Киеве по состоянию на 15:30 22 сентября качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности. Также 22 сентября сообщалось, что из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха.

Утром 20 сентября уровень загрязненности воздуха в Киеве в пять раз превышал норму.