ВАКС заочно арестовал "слугу народа" Одарченко: Залог конфисковали

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа "Слуги народа" Андрея Одарченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Прокурор просила об изменении меры пресечения Одарченко на содержание под стражей. Кроме этого просила о конфискации залога в размере 15 млн грн, внесенного за Одарченко, в доход государства.

По словам прокурора Дроботовой, Андрей Одарченко пересек незаконно границу Украины в Черновицкой области за пределами пунктов пропуска с Румынией.

Адвокат Одарченко и дальше подчеркивал, что местонахождение подзащитного ему не известно. И отрицал ходатайство прокурора.

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора: Одарченко изменили меру пресечения на содержание под стражей, а также суд принял решение о конфискации залога в доход государства.

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Нардеп "Слуги народа" Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа руководства Минобновления, выехал в Румынию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявила прокурор во время заседания ВАКС.

"По имеющейся в органах досудебного расследования... информации, Одарченко пересек государственную границу вне пунтка пропуска с Румынией и после этого обратился даже в государственные органы Румынии с заявлением о получении убежища в этом государстве", - отметила она.

Прокурор также рассказала, что 19 сентября "неофициальный" водитель Одарченко заявил, что за два дня до этой даты народный депутат попросил высадить его в центральной части города, отдал водителю свои мобильные телефоны и попросил поставить их на зарядку. Одарченко также сказал, что сам доберется до Верховной Рады и обратно.

С тех пор водитель не видел нардепа.

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Дело "слуги народа" Одарченко

Напомним, депутата подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

Ранее антикоррупционные органы объявили подозрения народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку в попытке подкупа вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова и Найема.

Впоследствии стало известно, что Одарченко сбежал из Украины.

ВАКС объявил Одарченко в международный розыск.

В Раде зарегистрировали постановление об исключении "слуги народа" Одарченко из состава антикоррупционного комитета.

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