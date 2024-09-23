Почти 184 тыс. украинцев уже привлечены к проекту "Армія відновлення"

По состоянию на 23 сентября 2024 года к "Армії відновлення" уже присоединились 183 695 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Государственной службы занятости.

Так, по состоянию на 23 сентября 2024 года Государственная служба занятости выдала 183 695 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (28 851 направление).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (21 902), Черниговская (20 177), Киевская (20 107) и Полтавская (19 254) области.

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Как отмечается, всего к проекту "Армія відновлення" присоединились 19 регионов.

Сообщается, что на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армія відновлення" уже профинансировано 1 млрд 480 млн грн.

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Виды работ в рамках проекта "Армія відновлення"