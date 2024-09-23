В Украине остановили призыв ограниченно годных мужчин до 25 лет: он возможен только по письменному согласию
В Украине остановили призыв ограниченно годных мужчин в возрасте с 18 до 25 лет. Отныне мобилизация таких категорий возможна только по письменному согласию.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"В директиве Командования Сухопутных Войск на оперативные командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет", - отметил он.
Эта директива через Оперативные Командования уже дошла до областных и районных территориальных центров комплектования и социального обеспечения.
Однако, как отметил нардеп, демобилизации мужчин, которые были мобилизованы до 25 лет, нет.
Кроме того, согласно этой же директиве МД КСВ 116/2/1/21409 от 19.09.2024 указано о мобилизации мужчин с 25 до 49 лет.
Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению, выданному Генштабом на конкретное лицо.
Что предшествовало
Ранее спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что ограниченно годных к военной службе в возрасте от 18 до 25 лет не будут мобилизовать. Минобороны готовит соответствующий приказ.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет мобилизации мужчин до 25 лет, имеющих ограниченную пригодность к военной службе.
Ранее эта категория граждан могла быть мобилизована, хотя призыв на военную службу в Украине обычно разрешается только после достижения 25-летнего возраста, за исключением отдельных случаев.