МАГАТЭ провело инспекцию на Ривненской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело инспекцию на Ривненской атомной электростанции.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования, информирует Цензор.НЕТ.

"20 сентября 2024 года в филиале "ОП "Ривненская АЭС" АО "НАЭК "Энергоатом" была проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Целью инспекции была проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов. Проверка прошла без замечаний.

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