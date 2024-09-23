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Позиция Британии относительно ударов Storm Shadow по РФ не изменилась, - правительство

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Позиция правительства Британии относительно предоставления разрешения Украине на удары по территории РФ ракетами Storm Shadow остается неизменной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявила пресс-секретарь британского премьер-министра.

"Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать на Генеральной Ассамблее ООН, мы будем сосредоточены на ряде вопросов. Это включает постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане, среди прочего", - отметила она.

Относительно разрешения на удары ракетами Storm Shadow по российской территории пресс-секретарь заявила, что позиция Великобритании "остается неизменной".

"Я думаю, как сказал премьер-министр после своей поездки в Вашингтон на прошлой неделе, наши текущие дискуссии по Украине не касаются одной конкретной единицы военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в этот решающий период в течение следующих нескольких месяцев с приближением зимы", - добавила она.

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Ранее The Times сообщило, что Британия не позволит ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ без согласия США.

Впоследствии СМИ сообщили, что США и Британия могут негласно разрешить Украине бить Storm Shadow по РФ.

Глава МИД Великобритании Лемми заявил, что с Белым домом продолжаются деликатные переговоры относительно разрешения на удары по РФ ракетами Storm Shadow.

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Топ комментарии

  • Alessandro Moretti
    Дозвіл вражати цілі всередині росії буде надано, коли США і Великобританія виростять пару великих відважних яєць. Поки що, коли вони дивляться в штани, вони бачать лише дві маленькі горошини.
  • Vitaliy Blast
    , теперь ты понял что я имею в виду под "витаминками" вместо "операции на сердце"?

    Эх, жаль уже поздно, Украине надо было в союзники не бриттов выбирать, а полотенцеголовых. В перерасчете сколько их металла упало к нам на голову, и сколько британского на головы оркам - союзники с бриттов так себе.
  • Frol Fedoroff
    ну, *****, союзнички. Связали руки и ждут победы. Гребанные ссыкуны
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