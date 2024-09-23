Российский самолет нарушил авиапространство Японии. В ответ на истребители Токио выпустило сигнальные ракеты
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Днем понедельника, 23 сентября, российский военный патрульный самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство Японии. Инцидент произошел над островом Ребун на севере Хоккайдо.
Об этом пишет NHK, информирует Цензор.НЕТ.
В ответ на нарушение Россией авиапространства Японии воздушные силы страны подняли свои истребители и запустили сигнальные ракеты, которые излучают свет и тепло.
Минобороны Японии отмечает, что сигнальные ракеты не считаются оружием.
Отмечается, что это впервые, когда Япония запускает ракеты как предупреждение о нарушении воздушного пространства.
Кроме этого, Токио уже выразило "чрезвычайно решительный протест" России.