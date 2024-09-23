Минобороны представило полугодовой план реформ оборонной инфраструктуры: аудит строительства, обеспечение военных жильем, оптимизация расходов

Министерство обороны Украины представило полугодовой план ключевых шагов в реформе оборонной инфраструктуры. Документ был представлен во время заседания Совета доноров институциональных реформ с участием представителей 25 стран и международных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Согласно сформированному видению целевой структуры Министерства обороны Украины и результатов функционального аудита, инфраструктурное направление должно претерпеть трансформацию", - отметил заместитель министра Станислав Гайдер.

Уже идет работа по ключевым пунктам трансформационных процессов в оборонной инфраструктуре. Среди них:

Единые приоритеты развития.

Основываясь на подходах стран-членов НАТО, сформировано решение о формировании на базе одного из подразделений Минобороны функции развития военной инфраструктуры. Эта функция будет развита в течение ближайших двух месяцев. Задача - до начала нового бюджетного года определить четкие приоритеты и направления финансирования оборонной инфраструктуры во время войны.

Устранение дублирования, оптимизация административных структур и расходов.

До конца года будет введен ряд организационных изменений, которые позволят убрать дублирование в выполнении функций по направлению инфраструктуры. Административные структуры, которые сейчас занимаются вопросами организации строительства в Минобороны, будут существенно сокращены без потери потенциала. С 1 января 2025 года закупки вторичного жилья, модульных конструкций, оборудования и отдельных других предметов Минобороны на общую сумму в несколько миллиардов гривен будут переданы Государственному оператору тыла. Результатом этих действий станет высвобождение существенного финансового ресурса.

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Аудит строительства.

Впервые в Минобороны будет проведен всеобъемлющий аудит военных объектов незавершенного строительства. В течение ближайших 4-6 месяцев будет осуществлена инвентаризация всех действующих и замороженных проектов, чтобы сформировать целостное видение, как эффективно потратить средства по этому направлению в 2025 и последующих годах. Составляющей этого видения будет стратегический план управления объектами незавершенного строительства.

Жилье для военных.

Минобороны изменит подход к обеспечению военных жильем. Вместо многолетних проектов строительства будут введены понятные и прозрачные финансовые механизмы, финансовая поддержка для получения жилья. Концепция таких изменений уже сформирована, началось его обсуждение с финансовыми учреждениями, неправительственными организациями.

Прозрачность.

Для создания прозрачного электронного учета земель и зданий Минобороны ведется работа над соответствующей ИТ-системой. Прототип такого решения уже создан, до конца года ожидаются первые результаты внедрения электронного учета.

Эффективное управление и эксплуатация инфраструктуры.

Начата работа над созданием гражданского агентства недвижимости, которое на коммерческих принципах будет управлять землями и другой недвижимостью. За основу работы такого агентства взяты примеры стран-членов НАТО. Для экономии расходов на эксплуатацию инфраструктуры уже начата реализация отдельных пилотных проектов энергоэффективности. Однако нужна комплексная политика и реализация совместных проектов энергоэффективности. Ведется работа над началом партнерского проекта по этому направлению.

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Совместные с партнерами инфраструктурные проекты.

Вместе с тем, предметом обсуждения с партенрами являются совместные проекты по направлениям строительства, восстановления (реконструкции) объектов оборонной инфраструктуры вроде учреждений здравоохранения, военных учебных заведений и тому подобное. Базой таких совместных проектов могут стать также двусторонние соглашения по безопасности, заключенные со странами-партнерами.