Стубб призвал снять ограничения на дальнобойные удары Украины по РФ: Путин должен проиграть
Президент Финляндии Александр Стубб призвал разрешить Украине бить по России западным оружием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Он призвал союзников на Глобальном Западе, в частности - США, позволить Украине воевать без "связанной за спиной рукой" и отменить ограничения на удары по РФ.
"Мы должны продолжать поддерживать Украину, начиная с финансов, начиная с боеприпасов, начиная с транспортных средств, а также позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным, если это будет самооборона и в рамках международных правил", - отметил финский лидер.
По словам Стубба, Россия - имперское государство, а экспансия "зашита в ее ДНК".
"Поэтому нам нужно убедить Путина, что ему нет смысла продолжать эту войну, и я думаю, что Путин должен проиграть и войну, и мир, потому что единственное, что он понимает - это сила. Главное - позволить Украине вести эту войну без каких-либо ограничений, а все, что после этого - вторично", - подчеркнул он, добавив, что большая свобода действий Украины позволит быстрее приблизить "мирные переговоры".