Показатели мобилизации за год увеличились втрое. Следующий шаг - реформа ТЦК, - Умеров

За последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое.

Об этом рассказал глава Министерства обороны Рустем Умеров в колонке для Forbes Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных", - сказал Умеров.

По словам главы Минобороны, следующим шагом станет станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.

Кроме этого, министр рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. В частности, Умеров вспомнил приложения "Армия+" и "Резерв+".

"В будущем ждем запуск "Ветеран+", - анонсировал глава Минобороны.

Как рассказал министр, приложение "Резерв+" уже используют около 3,5 млн украинцев, которые получили электронный военно-учетный документ.

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"Электронными услугами "Армия+" уже пользуются 230 000 военных, от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью. Около 20% из них офицеры, 15% - сержантский состав. Эта цифра растет каждый день", - добавил Умеров.

Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

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