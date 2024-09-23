Показатели мобилизации за год увеличились втрое. Следующий шаг - реформа ТЦК, - Умеров
За последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое.
Об этом рассказал глава Министерства обороны Рустем Умеров в колонке для Forbes Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных", - сказал Умеров.
По словам главы Минобороны, следующим шагом станет станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим.
Кроме этого, министр рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. В частности, Умеров вспомнил приложения "Армия+" и "Резерв+".
"В будущем ждем запуск "Ветеран+", - анонсировал глава Минобороны.
Как рассказал министр, приложение "Резерв+" уже используют около 3,5 млн украинцев, которые получили электронный военно-учетный документ.
"Электронными услугами "Армия+" уже пользуются 230 000 военных, от подачи рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью. Около 20% из них офицеры, 15% - сержантский состав. Эта цифра растет каждый день", - добавил Умеров.
Напомним, что 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.