Взрывы раздались в Запорожье и области: оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры, два человека ранены (обновлено)

В Запорожской области и городе Запорожье сегодня, 23 сентября, прогремели взрывы.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, в 16:49 в Запорожской области объявили воздушную тревогу.

В 16:51 сообщалось об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области. А также угрозу применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

В 16:58 Федоров написал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Уже в 17:00 глава ОВА сообщил о взрыве в Запорожской области, а в 17:23 - взрыв в Запорожье.

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В свою очередь Воздушные силы в 17.23 предупреждали о скоростной цели на Запорожье.

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Позже Фёдоров сообщил детали российской атаки.

Он отметил, что один из ударов пришелся по открытой местности в Запорожском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

Второй удар нанесен по объекту критической инфраструктуры в Запорожье. Предварительно, 2 человека ранены. Службы уже работают на местах.