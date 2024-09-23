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Украинские военные обнаруживают 12 тыс. целей еженедельно благодаря искусственному интеллекту, - Минобороны

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ШІ допомагає українським військовим

Благодаря платформе искусственного интеллекта Avengers, которую разработал Центр инноваций Минобороны Украины, Силы обороны еженедельно автоматически обнаруживают 12 тысяч единиц вражеской техники. Такой результат достигается путем автоматического анализа видео с дронов и стационарных камер.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, благодаря ИИ-платформе операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, а риск ошибок из-за усталости уменьшается. Такая интеграция уже успешно работает в стриминговом модуле VEZHA боевой системы DELTA.

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"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, является уникальной в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники", - отметила Черногоренко.

В Минобороны также рассказали, что Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных. Это позволяет совершенствовать качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в сложных условиях, например танков, скрытых в лесных массивах, или БМП, движущихся по грунтовым дорогам.

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