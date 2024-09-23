Вступил в силу закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ

Сегодня, 23 сентября, вступил в силу закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" № 3894-IX. Он, в частности, предусматривает, что связанные с РПЦ религиозные организации имеют 3 месяца, чтобы разорвать любые связи с центром в России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ВР.

23 сентября также состоялись слушания в Комитете гуманитарной и информационной политики по имплементации этого Закона.

Как отметил в своем докладе глава Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский, удалось эффективно защитить переходы религиозных организаций в судах.

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По его словам, социологические опросы свидетельствуют, что даже в условиях войны Украине удается обеспечивать право граждан на свободу совести.

К реализации Закона приобщено Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

О распоряжении имуществом, принадлежащим религиозным организациям

"Мы подготовили соответствующее поручение для учреждений, подчиненных Министерству, провести аудит использования имущества, где оно используется религиозными организациями. Сделано это для того, чтобы после вступления в силу Закона, можно было применять нормы Закона для возвращения такого имущества. Ответы уже поступают", - проинформировала и.о. государственного секретаря Министерства Елена Земляная.

В большинстве случаев относительно возврата имущества, которые произошли в последнее время по инициативе Министерства или его учреждений, было отмечено нарушение памятникоохранного законодательства.

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Рекомендации для Кабмина

По результатам слушаний Комитет подготовил проект Решения, в котором, в частности, рекомендует Кабинету Министров Украины:

осуществить выполнение Плана организации подготовки проектов актов и других задач, необходимых для реализации Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций";

рассмотреть вопрос усиления институциональной способности Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести;

дополнительно увеличить расходы на финансирование Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в 2025 году в сумме 17123,5 тыс. грн.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.