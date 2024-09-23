Дания выделяет Украине более 16 миллионов евро в поддержку энергосистемы

Правительство Дании направит 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) на поддержку энергетической системы Украины, которую пытается уничтожить Россия.

Об этом сообщил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард на министерском заседании в формате "G7 плюс" в Нью-Йорке по поддержке энергосектора Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства.

"Армия Путина не только заходит на украинские границы, Россия нарушает правила ведения войны массированными атаками на украинскую электро- и теплосистему. Сейчас зима не за горами, и многие украинские дома останутся без тепла и света", - заявил датский министр.

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Аагаард добавил, что "мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергосистема была как можно крепче".

Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запчастей для поддержки восстановления безопасности поставок.

Напомним, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны G7, а также другие партнеры собрали более $4 миллиардов на восстановление работы украинской энергетической инфраструктуры, которую пытается уничтожить Россия.

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