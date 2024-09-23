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Дания выделяет Украине более 16 миллионов евро в поддержку энергосистемы

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Данія надасть допомогу Україні на відновлення енергетики

Правительство Дании направит 130 миллионов датских крон (более 16 миллионов евро) на поддержку энергетической системы Украины, которую пытается уничтожить Россия.

Об этом сообщил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард на министерском заседании в формате "G7 плюс" в Нью-Йорке по поддержке энергосектора Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что вклад Дании в поддержку украинской энергосистемы является одним из крупнейших со стороны этого государства.

"Армия Путина не только заходит на украинские границы, Россия нарушает правила ведения войны массированными атаками на украинскую электро- и теплосистему. Сейчас зима не за горами, и многие украинские дома останутся без тепла и света", - заявил датский министр.

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Аагаард добавил, что "мы должны сделать все возможное, чтобы украинская энергосистема была как можно крепче".

Датская помощь финансируется в рамках программы Министерства иностранных дел Дании и, среди прочего, будет способствовать воплощению чрезвычайных мер, закупке оборудования и запчастей для поддержки восстановления безопасности поставок.

Напомним, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны G7, а также другие партнеры собрали более $4 миллиардов на восстановление работы украинской энергетической инфраструктуры, которую пытается уничтожить Россия.

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