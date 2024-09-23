Совершив агрессию против Украины, Россия больше не может утверждать, что защищает безопасность международной системы, - Дуда

Россия как постоянный член Совета безопасности должна поддерживать как устав ООН, так и международное право, но, осуществив агрессию против суверенного государства, РФ отказалась от этого обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в понедельник на Саммите будущего в Нью-Йорке заявил президент Польши Анджей Дуда.

Он отметил, что Саммит будущего является хорошей возможностью, чтобы задуматься над эффективностью имеющихся международных структур в свете ключевых глобальных вызовов. Международный порядок, основанный на международном праве и солидарности, как это закреплено в уставе ООН, по словам польского президента, находится под серьезной угрозой.

"Яркий пример - агрессия России в Украине. Как постоянный член Совета безопасности Россия должна поддерживать как устав ООН, так и международное право. Однако, осуществив агрессию против суверенного государства, Россия отказалась от этого обязательства. Она больше не может утверждать, что защищает безопасность международной системы и других государств", - отметил Дуда.

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Кроме того, он отметил необходимость повышения эффективности системы ООН. По его словам, необходимо укрепить международное право, чтобы восстановить веру в мультилатеризм и сохранить мир и безопасность. Поэтому, несмотря на многочисленные предостережения относительно системы ООН, лучшей альтернативы для мультилатеризма нет.

"Современные глобальные вызовы являются сложными и требуют коллективных действий, поскольку их невозможно решить в одиночку на национальном уровне. Преданность мультилатеризму, учитывая центральную роль ООН, является краеугольным камнем внешней политики Польши. Мы полны решимости защищать устав ООН и его принципы", - подытожил Дуда.

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