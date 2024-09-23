В течение выходных саперы ГСЧС в Киеве и области изъяли боевые части двух ракет Х-101. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение выходных 21-22 сентября саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины проводили разминирование в г. Киеве и Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Во время работ специалисты изъяли немалое количество опасных взрывчатых предметов:

три артиллерийских снаряда разного калибра,

две минометные мины,

ручную оборонительную гранату,

противопехотную осколочную ударно-дистанционную гранату,

боевые части двух ракет Х-101.

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Отмечается, что все найденные взрывоопасные предметы были изъяты и безопасно перевезены для дальнейшего уничтожения. К счастью, удалось обойтись без пострадавших.







Из-за увеличения случаев обнаружения взрывоопасных предметов в ГСЧС призвали придерживаться таких рекомендаций: