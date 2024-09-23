Комиссия ООН установила новые доказательства массовых пыток на оккупированных территориях Украины

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине обнаружила новые доказательства применения пыток российскими властями против украинских гражданских лиц и военнопленных на оккупированных украинских территориях и в РФ.

Об этом Комиссия сообщила в своем отчете Совету ООН по правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Широкий географический охват и распространенные схемы применения пыток демонстрируют, что пытки осуществлялись как обычная и приемлемая практика с чувством безнаказанности", - заявила Комиссия.

Дальнейшее расследование случаев пыток показало, что "российские власти применяли пытки в тех регионах Украины, которые взяли под контроль", а новые доказательства "подтверждают предыдущий вывод Комиссии о том, что пытки, совершенные российскими властями, были широко распространены".

"Комиссия определила дополнительные общие элементы в применении пыток российскими властями, подтвердив предварительные выводы о систематическом характере этих действий. Одним из таких элементов является неоднократная практика насильственных методов в местах лишения свободы в РФ, где содержатся заключенные из Украины. Такая практика наблюдается в нескольких крупных пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях Украины. Еще один общий элемент, вытекающий из доказательств, указывает на скоординированное привлечение сотрудников конкретных служб РФ к пыткам во всех местах лишения свободы, расследуемых Комиссией", - сообщается в отчете.

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Также отмечается, что систематическое применение сексуального насилия преимущественно в отношении мужчин "также используется как метод пыток, который наблюдается почти во всех указанных местах лишения свободы".

Кроме того, Комиссия приняла во внимание свидетельства бывших заключенных о персонале тюрем в РФ. Доказательства также свидетельствуют, что "в некоторых местах лишения свободы приказы о жестоком обращении издавались высшими должностными лицами российской власти, которые либо одобряли, либо не принимали меры для прекращения такого обращения".

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, порученным Советом ООН по правам человека, в частности, расследовать все возможные нарушения и притеснения прав человека, нарушения международного гуманитарного права и связанные с ними преступления в контексте агрессии Российской Федерации против Украины.

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