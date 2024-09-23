Четверо человек пострадали вследствие российских обстрелов Сумщины
6252
В течение дня россияне совершили 89 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 215 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были танковый обстрел (6 взрывов), сброс взрывных устройств с БПЛА (5 взрывов), артобстрел (2 взрыва).
- Речковская громада: осуществлен пуск КАБ (2 взрыва).
- Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (5 взрывов) и осуществил пуск КАБ (3 взрыва).
- Эсманская громада: осуществлены минометные обстрелы (17 взрывов), артобстрелы (5 взрывов), обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (38 взрывов), в результате чего ранения получил 1 гражданский человек. Также произошли сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва), обстрелы из минометов (16 взрывов), РСЗО (6 взрывов), обстрел с использованием FPV-дронов (2 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (10 взрывов), в результате чего ранения получил один гражданский человек. Также были обстрелы с использованием FPV-дронов (3 взрыва).
- Миропольская громада: осуществлен обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв), в результате чего поврежден рейсовый автобус, ранены 2 гражданских лица.
- Новослободская громада: 2 мины и 16 КАБ сбросили россияне на территорию громады.
- Буринская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва), сброс взрывных устройств с БПЛА (2 взрыва).
- Путивльская громада: зафиксирован пуск КАБ (8 взрывов).
- Дружбовская громада: враг нанес обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов).
- Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов).
- Глуховская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), обстрелы с использованием FPV-дронов (2 взрыва).
- Николаевская громада: нанесена атака КАБ (2 взрыва).
- Тростянецкая громада: враг ударил из РСЗО (1 взрыв).
- Свеська громада: были обстрелы с использованием FPV-дронов (9 взрывов).
- Кириковская громада: осуществлены обстрелы с использованием FPV-дронов (5 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксирован обстрел с использованием FPV-дрона (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: россияне били из артиллерии (7 взрывов).
- Ворожбянская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).