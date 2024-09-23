Украина должна принять, что некоторые территории будут временно находиться под оккупацией России, - Павел

Лидер Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией.

Об этом Павел сказал в интервью New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чешского президента, Украина должна принять то, что некоторые ее территории временно останутся под оккупацией России.

"Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией", - сказал Павел.

Чешский лидер добавил, что это "временное" состояние может длиться годами.

Павел отметил, что в нынешней ситуации нельзя говорить о поражении Украины или поражении России.

"Говорить о поражении Украины или поражении России, этого просто не произойдет. Поэтому конец будет где-то посередине", - считает президент Чехии.

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Он также сказал, что существует "ряд примеров" территорий, которые временно удерживала Россия, но впоследствии они смогли восстановить свою независимость. Однако Павел не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Издание NYT пишет, что, вероятно, Павел имел в виду Эстонию, Латвию и Литву. Эти балтийские страны 50 лет были под советской оккупацией. В 1991 году страны Балтии восстановили независимость и суверенитет после распада Советского Союза.

Ранее Петр Павел заявлял, что сейчас, по его мнению, для Украины является нереальной задачей отвоевать всю территорию, оккупированную страной-агрессором Россией.

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