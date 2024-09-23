Мишель встретился с президентом Ирана Пезешкианом и давил на него относительно поставки ракет России
Председатель Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шарля Мишеля в соцсети Х.
По словам Мишеля, он выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.
В то же время он подчеркнул важность взаимодействия и диалога, чтобы избежать эскалации.
В свою очередь корреспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман со ссылкой на источник сообщил, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.
По его информации, глава Евросовета давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет России и из-за европейских заключенных в Иране.
Также, по данным источника, Мишель выразил готовность возобновить ядерную дипломатию с Ираном.
Журналист пишет, что Пезешкиан снова отрицал, что Иран посылал ракеты России и пытается изготовить ядерное оружие. Он также обвинял Израиль в эскалации в регионе.
В то же время источник добавляет, что встреча была "теплой".
"Пезешкиан казался ознакомленным с основными вопросами", - пишет корреспондент WSJ.