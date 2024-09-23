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Мишель встретился с президентом Ирана Пезешкианом и давил на него относительно поставки ракет России

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Мішель зустрівся з президентом Ірану Пезешкіаном

Председатель Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шарля Мишеля в соцсети Х.

По словам Мишеля, он выразил иранскому президенту обеспокоенность по поводу поставок оружия в Россию, дестабилизации региона из-за посредников, задержанных граждан ЕС, ядерной программы и ситуации с правами человека.

В то же время он подчеркнул важность взаимодействия и диалога, чтобы избежать эскалации.

В свою очередь корреспонденту The Wall Street Journal Лоренс Норман со ссылкой на источник сообщил, что Мишель сказал Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.

По его информации, глава Евросовета давил на иранского президента в вопросах прав человека, ядерной программы, региональной дестабилизации, поставки ракет России и из-за европейских заключенных в Иране.

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Также, по данным источника, Мишель выразил готовность возобновить ядерную дипломатию с Ираном.

Журналист пишет, что Пезешкиан снова отрицал, что Иран посылал ракеты России и пытается изготовить ядерное оружие. Он также обвинял Израиль в эскалации в регионе.

В то же время источник добавляет, что встреча была "теплой".

"Пезешкиан казался ознакомленным с основными вопросами", - пишет корреспондент WSJ.

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Топ комментарии

  • Галина Боброва 94427cf0
    Нет у меня особой надежды на Мишеля
    А вот Цахалу я доверяю
    И ,судя по тому, как забегал президент Ирана
    Он тоже помнит про Цахал
    И уже не носит пейджер в кармане брюк
  • Vitaliy 48ebff35
    І чого там тілтки нема , на ціх полях Генасамблеї ООН,
  • Володимир Бондаренко
    Пезешкіан знову заперечував, що Іран надсилав ракети Росії та намагається виготовити ядерну зброю Джерело:
    бреше
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