ГБР на Одесчине разоблачило таможенников на вымогательстве $1,1 тыс. за ввоз автомобилей из ЕС. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении членам преступной группы, которая требовала неправомерную выгоду за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств, которые поступают на таможенную территорию Украины из стран Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что один из руководителей таможенного поста "Измаильский" Одесской таможни Гостаможслужбы совместно с главным государственным инспектором отдела таможенного оформления таможенного поста и при участии таможенного брокера в течение июля 2020 года требовали и получили от гражданина неправомерную выгоду за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств, которые поступают на таможенную территорию Украины из стран Европейского союза в сумме 1100 долларов США.









Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении одному из руководителей таможенного поста "Измаильский" и главному госинспектору этого таможенного поста. Фигурантам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины должностным лицам таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Также сообщили о подозрении их пособнику - директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.