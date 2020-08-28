Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова, которая опекается раненными и больными украинскими воинами, перевела 30 тысяч гривен курсанткам, которые пострадали на территории военного колледжа из-за пьяного офицера.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Седьмой год войны, тысячи раненых, много видела, но бывают ситуации, когда просто наступает шоковое состояние. Сегодня забегаю к раненым в палату, а там лежат молодые девушки. На днях произошла жуткая авария, когда пьяный майор наехал на трёх девушек военнослужащих. В результате двоим девочкам ампутировали по одной ноге, у третьей раздроблены кости ног. Двоим по 23 года, старшей 24. Ужас ужасный. У одной из них вторая нога под вопросом, спасают.. В реанимации лежит боец в очень тяжёлом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь. В травме остались бойцы с тяжелыми ранениями, у них постоянные операции и перевязки. В гематологии воины борются с онкологией. Сегодня много расходов. Трём девочкам перевела 30 тыс. грн, каждой по 10 тыс., 7 тыс. перевела воину спецназа в лор институт, 7,5 тыс. перевела воину с онкологией на лекарство, 5 тыс. перевела матери тяжелого бойца, который в реанимации, она рядом с ним, 12 тыс. перевела на починку боевой машины в подразделение, ещё нужно будет оплатить дорогое лекарство бойцу. Итого 61 тыс. грн за день. Денег много уходит, это не считая необходимого в холодильники. Очень тяжело смотреть на людей в палатах, здоровье не купишь. Спасибо всем, кто небезразличен и помогает. Все отчеты есть у меня на странице. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - написала Юсупова.

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Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

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26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.