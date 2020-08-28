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Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный. ФОТО

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Волонтер Наталья Юсупова, которая опекается раненными и больными украинскими воинами, перевела 30 тысяч гривен курсанткам, которые пострадали на территории военного колледжа из-за пьяного офицера.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Седьмой год войны, тысячи раненых, много видела, но бывают ситуации, когда просто наступает шоковое состояние. Сегодня забегаю к раненым в палату, а там лежат молодые девушки. На днях произошла жуткая авария, когда пьяный майор наехал на трёх девушек военнослужащих. В результате двоим девочкам ампутировали по одной ноге, у третьей раздроблены кости ног. Двоим по 23 года, старшей 24. Ужас ужасный. У одной из них вторая нога под вопросом, спасают.. В реанимации лежит боец в очень тяжёлом состоянии, врачи ведут борьбу за его жизнь. В травме остались бойцы с тяжелыми ранениями, у них постоянные операции и перевязки. В гематологии воины борются с онкологией. Сегодня много расходов. Трём девочкам перевела 30 тыс. грн, каждой по 10 тыс., 7 тыс. перевела воину спецназа в лор институт, 7,5 тыс. перевела воину с онкологией на лекарство, 5 тыс. перевела матери тяжелого бойца, который в реанимации, она рядом с ним, 12 тыс. перевела на починку боевой машины в подразделение, ещё нужно будет оплатить дорогое лекарство бойцу. Итого 61 тыс. грн за день. Денег много уходит, это не считая необходимого в холодильники. Очень тяжело смотреть на людей в палатах, здоровье не купишь. Спасибо всем, кто небезразличен и помогает. Все отчеты есть у меня на странице. Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - написала Юсупова.

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Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 01
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 02
Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 03

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой .Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

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26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил майора медицинской службы Владимира Холодного под стражу.

Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный 04

Топ комментарии

  • Анна Турчинова
    Да. Это оно запретило.
  • Перехватчик
    Это ее Хомчак запретил пускать в военные госпитали?
  • Павло ШОвте
    Волонтер Юсупова перевела 30 тыс. грн трем курсанткам, которых сбил пьяный майор Холодный - Цензор.НЕТ 4076
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