Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Пудрик - це ти?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?
Тяжелое наследие режима Порошенко
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП"
Лучше уж в Грузию...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране. ВИДЕО
Офис Президента представляет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба
..а в автобусе ехали борцы за мир
Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий
... и докУмент есть!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж
Наконец-то
Шах и мат
Читайте на "Цензор.НЕТ": Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский
Сила Незалежності
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