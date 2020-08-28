Тяжелое наследие режима Порошенко, дизайн большого герба, черный пояс для Президента. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Пудрик - це ти?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначение главы Одесской таможни Пудрика: Посмеет ли ОП ответить на обвинения Саакашвили?

Тяжелое наследие режима Порошенко

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Лерос заявил о массовом назначении на таможню людей Калетника: "Такое бл#дство со смотрящими уже везде, ниточки ведут в ОП"

Лучше уж в Грузию...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили заявил о возвращении в Грузию: Теперь я знаю, как лучше служить нашей стране. ВИДЕО

Офис Президента представляет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

..а в автобусе ехали борцы за мир

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы должны отреагировать на создание в Украине парамилитарной организации Кивы, – Билецкий

... и докУмент есть!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский получил диплом мастера карате первого дана и именной черный пояс, - ОП. ФОТОрепортаж

Наконец-то

Шах и мат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для меня очень важно, чтобы после президентства я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины, - Зеленский

Сила Незалежності

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