Новости Фото • Агрессия России против Украины, Годовщина Иловайской трагедии

Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге. ФОТО

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В День памяти защитников Украины 29 августа в Кривом Роге откроют памятник военнослужащим и добровольцам, которые погибли во время Иловайской трагедии в 2014 году.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Криворожского горсовета, глава Координационного совета ветеранов АТО Днепропетровщины Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 августа, в 11.00 официальное открытие Иловайского памятника в Кривом Роге, который мы/я делали два года", - написал он.

"Приглашаю всех сознательных криворожан и гостей города на мероприятие, первый и пока единственный памятник погибшим и в адском коридоре, и в войне с РФ. Вечная память Героям! Честь!" - добавил Колесник.

Скульптор памятника - криворожский мастер Николай Гапон.

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Памятник увенчан двумя главными символами Иловайской трагедии - крестом и подсолнухами.

Напомним, в результате прямого российского вторжения во время боев за Иловайск погибло 368 украинских защитников, еще 18 считаются пропавшими без вести.


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Топ комментарии

  • DARK SIDE 35611cd8
    Всегда будет напоминать, что русские - это враги Украины и русский всегда вставит нож в спину.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Дніпро... сьогодні
    Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 74

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  • Порохобандерівець
    Царство Небесне Героям!
    Сподіваймося, їхня жертва не була даремна і ми ще побачимо вільну від впливу Мордора Україну!
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