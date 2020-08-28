Памятник погибшим под Иловайском откроют завтра в Кривом Роге. ФОТО
Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Криворожского горсовета, глава Координационного совета ветеранов АТО Днепропетровщины Николай Колесник, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра, 29 августа, в 11.00 официальное открытие Иловайского памятника в Кривом Роге, который мы/я делали два года", - написал он.
"Приглашаю всех сознательных криворожан и гостей города на мероприятие, первый и пока единственный памятник погибшим и в адском коридоре, и в войне с РФ. Вечная память Героям! Честь!" - добавил Колесник.
Скульптор памятника - криворожский мастер Николай Гапон.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Накануне Дня Памяти Защитников Украины семьи украинских воинов, погибших на Донбассе, пикетировали посольство РФ и ОП: "Время не лечит". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Памятник увенчан двумя главными символами Иловайской трагедии - крестом и подсолнухами.
Напомним, в результате прямого российского вторжения во время боев за Иловайск погибло 368 украинских защитников, еще 18 считаются пропавшими без вести.