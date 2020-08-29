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Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине. ФОТОрепортаж

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В поселке Городница в Житомирской области ученые обнаружили 32 монеты времен Киевской Руси, которые датируются 1000−1019 годами.

Как передает Цензор.НЕТ, об открытии сообщил в своем блоге научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов.

"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!", — подчеркнул Алферов.

Как рассказал исследователь, монеты нашли местные жители, которые поздно вечером 27 августа вышли на связь с сотрудниками Института истории Украины и согласились передать монеты государству.

На серебряных монетах, датируемых 1000−1019 годами, есть изображения Киевского князя, а на обратной стороне княжеский знак — трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Такие монеты чеканили из серебряных арабских монет — дирхемов.

"Нам необходимо обезопасить эту передачу, потому что она является прецедентом за все годы независимости. В то же время, монеты не должны потеряться "на калідорах", их надо передать в музей", — подчеркнул ученый.

Последний раз подобный клад в Украине находили более ста лет назад, во время строительных работ на Вознесенском спуске в Киеве в 1876 году. Тогда обнаружили 120 монет.

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  • Fish Man
    Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине - Цензор.НЕТ 888
  • Horvi Hor d3d97a8c
    У кацапов бомбит неистово...
  • Злий Грицько
    Клад из 32 монет времен Киевской Руси найден на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7987

    Тому кацап нЄрвнічаЄт...
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