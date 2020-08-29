Мужчина похитил 4-летнюю девочку на заправке в Борисполе, полиция его задержала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В городе Борисполь Киевской области мужчина похитил четырехлетнюю девочку.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На автозаправочной станции в городе Борисполь неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении. Сообщение о похищении ребенка на спецлинию 102 поступило от родителей около 20 часов", - указывается в сообщении.

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Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небытов, для розыска злоумышленника и его задержания была введена специальная полицейская операция. Ориентировки получили все наряды местной полиции, столицы и соседних областей. Также были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и полк полиции особого назначения.

"Несмотря на все сложности поисков, работникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды. Злоумышленником оказался 29-летний мужчина местный житель. Девочку вернули родителям невредимой", - сообщают правоохранители.









Злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

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По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

После проведения всех необходимых следственных действий события будет предоставлена дополнительная правовая квалификация.