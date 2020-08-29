Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Общенациональная минута молчания в память о павших украинских воинах состоялась у Михайловского собора в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Сегодня, 29 августа, в День памяти защитников Украины, у Стены памяти возле Михайловского собора в Киеве собрались родные и близкие павших украинских воинов. Держа в руках портреты своих отцов, братьев, сыновей, они почтили их память минутой молчания.
После состоялось торжественное возложение цветов к Стене памяти.
Затем состоялось выступление предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
Фото/видео - Олег Богачук