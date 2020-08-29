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Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Общенациональная минута молчания в память о павших украинских воинах состоялась у Михайловского собора в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня, 29 августа, в День памяти защитников Украины, у Стены памяти возле Михайловского собора в Киеве собрались родные и близкие павших украинских воинов. Держа в руках портреты своих отцов, братьев, сыновей, они почтили их память минутой молчания.

После состоялось торжественное возложение цветов к Стене памяти.

Затем состоялось выступление предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

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Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 01
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 02
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 03
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 04
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 05
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 06
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 07
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 08
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 09
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 10
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 11
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 12
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 13
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 14
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 15
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 16
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 17
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 18
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 19
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 20
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 21
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 22
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 23
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 24
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 25

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Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 26Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 27Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 28
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 29
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 30
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 31
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 32
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 33
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 34
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 35
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 36
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 37
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 38
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 39
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 40
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 41
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 42
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 43
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 44
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 45
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 46
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 47
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 48
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 49
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 50
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 51
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 52
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 53
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 54
Минута молчания в честь павших украинских воинов и возложение цветов у Стены памяти в Киеве 55

Фото/видео - Олег Богачук

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