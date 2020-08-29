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"Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд. ФОТОрепортаж

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Жители Хабаровска и других населенных пунктов края приняли участие в 50-й по счету акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала и политических репрессий в регионе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

По оценкам мэрии города, в акции приняли участие 1200 человек. По мнению журналистов, речь идет о тысячах людей. Они прошли по улицам города шествием, вышли к мэрии города, а затем – на площадь имени Ленина.

Собравшиеся скандировали "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!" и несли плакаты "Долой репрессии", "Наш выбор – наш Фургал".

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Полиция задержала одного протестующего – водителя "Фургаломобиля" Андрея Маклыдина. Его обвиняют в создании помех движению транспорта во время участия в акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Маклыдина оставили в спецприемнике до суда, который пройдет в понедельник, 31 августа 2020 года. "Фургаломобиль" –​ это фудтрак с плакатами в поддержку арестованного губернатора, который вместе с протестующими передвигается по Хабаровску.

Губернатора Хабаровского края арестовали почти два месяца назад, он находится в московском СИЗО. Участники протестов требуют перевести его в Хабаровск и провести открытый процесс над ним в регионе.

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Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 01
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 02
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 03
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 04
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 05
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 06
Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!, - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд 07

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Топ комментарии

  • Bandera Rosa
    Ходють кони над рекою
    Ищуть кони водопою
    А в речку не идут --
    Больно берег крут...
    (с)
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    И самое удивительное : всей наРаше глубоко пох на этот бузящий Хабаровск. Все просто делают вид, что ничего не происходит. Пока тебя не коснётся, будут сидеть на диване в засаде и бушевать в соцсетях, не более "Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!", - на Дальнем Востоке РФ протесты 50-й день подряд - Цензор.НЕТ 3729
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль - Цензор.НЕТ 9162
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