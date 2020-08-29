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Пенсионер подорвал себя гранатой в Днепре. ФОТО

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71-летний житель Солонянского района сел в "Жигули", припаркованные возле одного из рынков в Днепре. Вскоре раздался взрыв. Мужчина умер в больнице от полученных ран.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Событие произошло в 10.20 возле одного из рынков в Шевченковском районе. В момент взрыва в автомобиле находился только водитель. Пострадавшие получил телесные повреждения от которых скончался в больнице", - сказано в сообщении.

Эксперты изъяли на месте происшествия фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Они считают, что взорваться могла граната Ф-1.

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"Личность потерпевшего установлена. Это житель Солонянского района. Другие лица и припаркованные рядом автомобили не пострадали", - добавили в полиции.

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Топ комментарии

  • Вит Сид
    Только кровь и входные снаружи. Взрыв был снаружи. Я так думаю
  • Irada
    Закрыли бы лучше комментарии. для форумных неадекватов. Уже противно смотреть на посты.
  • mrSmith
    На последнем фото, все следы от осколков выглядят так, как будто взрыв произошел с наружи.
    На заднем стекле нет ни одного следа от осколков, это тоже очень странно в ситуации когда граната взрывается в авто.
    Рядом с автомобилем практически нет осколков стекла: все они в салоне, а логично было бы наоборот.
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