Расследование Иловайской трагедии закончено, но дело не передано в суд, потому что полная правда о войне не интересна властям, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал "правду о горькой правде и новых проклятых, пытающихся уничтожить нашу государственность".

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что 25 августа законом восстановили Военную прокуратуру, а через 4 дня "ужасным военным разгромом закончился Иловайск и 5 сентября начался бесконечный Минск с его дикими вынужденными договоренностями".

"30 августа 2014 года на всем протяжении от Иловайска до Киева были готовы дать бой до 168 (это зафиксированная в деле правда) бойцов ВСУ, остатков "Беркута" и не срочников Нацгвардии только со стрелковым оружием на старых ЗИЛах. Вдумайтесь - 168 автоматчиков на почти 700 км расстояния возможного российского марш-броска. В это же 5 сентября в лесопосадке за 15 км от Иловайская я, тогда еще не генералы Григорий Остафийчук и Руслан Баранецкий (ныне 1-й заместитель председателя СБУ), главный следователь по делу Олег Марущак и еще один военный прокурор допрашивали генерала Хомчака и всех уцелевших и не раненых, кто выжил и не потерял разум при уходе", - сообщил Матиос.

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По его словам, дело закончено, но материалы в суд не направлены, "потому что полная правда о войне, а не собственный пиар на трагедии, не интересна никому".

Матиос также процитировал выводы об Иловайске:

"Масштабное вторжение на территорию Украины в районе Иловайска состоялось в ночь с 23 на 24 августа 2014 года с территории России. Силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп:

3500 человек личного состава; до 60 танков;

до 320 БМД (БМП)

до 60 орудий;

до 45 минометов;

5 ПЗРК.

Согласно полученным следствием данным, критическое соотношение военных сил Украины в районе Иловайска с подразделениями ВС РФ и формированиями террористических организаций "ДНР", "ЛНР" составляло:

личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11,

бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15,

"Грады" - 1 к 24.

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В то же время группировка ВС РФ вдоль восточного участка государственной границы Украины насчитывала:

35 батальонно-тактических и ротных тактических групп;

не менее 45100 военнослужащих;

до 160 танков;

1360 БМП (БТР)

350 единиц артиллерии;

130 единиц реактивных систем залпового огня;

192 боевых самолетов;

137 вертолетов".

Он также уведомил, что с материалами экспертизы по делу Иловайска с 2016-го до 2019 года добровольно ознакомилось 16 нардепов прошлого созыва, из нынешнего парламента - ни одного.

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"На мое прямое письменное обращение к Верховному Главнокомандующему о необходимости направления дела по Иловайской трагедии в суд публичный ответ обществу "дал", оказывается, "проклятый" еще в 2014 году Зеленским генпрокурор Рябошапка. Ровно через 20 дней после назначения на должность он ликвидировал все подразделения ГПУ, которые занимались этими расследованиями", - подчеркнул Матиос и приложил к посту соответствующий приказ.





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По его словам, ликвидированы действующие в то время в составе военной прокуратуры "управление войны" и "управление по расследованию преступлений на оккупированных территориях", в которые входили 69 следователей и прокуроров.

"Взамен создан (фактически со скандалом от Рябошапки сохранен) Гюндузом Мамедовым департамент войны и оккупированного Крыма, который сейчас имеет некомплект 40% прокуроров из 50 штатных единиц", - отметил бывший военный прокурор.

Он также сообщил, что Офис Генпрокурора второй год "отчитывается об этой трагедии нашими старыми дословными текстами".