Патрульные остановили Ford за нарушение ПДД, в багажнике обнаружили почти 50 килограммов янтаря, - полиция Ривненщины. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области, легковушка с иностранной регистрацией под управлением 26-летнего жителя Костопольского района попала в поле зрения полиции во время патрулирования на улице Центральной в селе Верхов Острожского района 28 августа. Во время поверхностной проверки транспортного средства в багажнике правоохранители обнаружили картонную коробку, в которой находился мешок с камнями, похожим на янтарь-сырец.
Следственно-оперативная группа, которую немедленно вызвали, задокументировала и изъяла более 46 килограммов необработанного "солнечного" камня различной фракции.
Следователи Острожского отдела полиции по факту незаконной перевозки янтаря начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают происхождение и возможные каналы сбыта янтаря-сырца, а также других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
Сейчас следователями решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство и изъяты камни.
Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.